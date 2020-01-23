Президент в Иерусалиме помолился за мир в Украине (Фото)

Новости Украины:Зеленский возле Стены плача поучаствовал в молитве за мир в Украине.

Глава украинского государства Владимир Зеленский побывал возле Стены плача в Иерусалиме.

Об этом сообщает Офис президента Украины в Facebook.

Отмечается, что в ходе посещения главной святыни иудаизма и одной из самых известных религиозных достопримечательностей Израиля Зеленский присоединился к молитве за Украину.

В ОПУ рассказали, что молитву читали главный раввин Киева Моше Реувен Асман, раввин Рав Шалом Аруша и главный раввин Стены плача Шмуэль Рабинович.

"Мир - это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах", - отметил Зеленский, передает пресс-служба.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Израиль с рабочим визитом, где планировал принять участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста. Однако ему пришлось частично изменить свои планы.