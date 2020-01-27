В Польше отметят 75-летие освобождения концлагеря Аушвиц

Новости мира:Годовщину освобождения в Аушвице отметят его бывшие узники.

27 января в Польше на высоком международном уровне отметят 75-летие освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Участие в мероприятиях по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста примут официальные делегации почти 60 стран и международных организаций, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Украину будет представлять Президент Владимир Зеленский, который перед официальными мероприятиями встретится со своим польским коллегой Анджеем Дудой. После двусторонних переговоров состоится брифинг для СМИ.

Программой мероприятий предусмотрено выступление Дуды перед главными воротами концлагеря Аушвиц-Биркенау, на которых написано «Arbeit macht frei» («Работа делает свободным»). Здесь также выступят бывшие узники концлагеря - всего их прибудет на торжества более 200, в том числе из Украины.

В Освенцим приедут, в частности, президенты Германии, Израиля, Австрии, Финляндии, Литвы, Латвии, Словакии, Словении, Швейцарии.

Комплекс гитлеровских концлагерей Аушвиц-Биркенау был освобожден Красной армией 27 января 1945 года. В течение 1940-1945 годов там были убиты более 1,3 млн человек, в основном евреев.

Как сообщалось, в первый день двухдневного рабочего визита в Республику Польша Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в вечере по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. На мероприятии присутствовали бывшие пленники лагеря и их родные.

В своем выступлении Президент подчеркнул, что для него честь и ответственность встретиться с теми, кто пережил Холокост и заключение в концлагере.