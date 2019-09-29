Кличко: Пока мы помним Холокост он никогда не повторится

Новости Украины:Кличко подчеркнул, что это страшная трагедия унесшая жизни сотни тысяч людей.

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что пока жива память об Холокосте и его жертвах, эта страшная трагедия никогда не повторится. Об этом говорится в его заявлении к 78 годовщине трагедии в Бабьем Яру.

"Сегодня мы чтим память жертв Холокоста, страшной мировой трагедии, когда 78 лет назад нацисты совершили массовые расстрелы мирного населения в урочище Бабий Яр. И пока жива память о Холокосте, пока мы помним каждую жертву, каждого Праведника народов мира, пока мы помним историю и делаем выводы из ошибок прошлого, Холокост не повторится. Ни для евреев, ни для крымских татар, ни для украинского, ни для любых народов мира", - сказал Виталий Кличко.

Кличко также напомнил, что во времена войны в Бабьем Яру было расстреляно огромное количество людей. По оценкам историков цифры колебляться от 100 150 тысяч человек. Большинство из них были евреи, которые жили в Киеве и пригороде. С тех времен Бабий Яр стал одним из символов Холокоста и ужасного преступления нацистов.

"Об этих болезненные и страшные страницы истории надо помнить каждый день. Без понимания прошлого и выводов из его событий, не построишь достойного будущего", - отметил мэр Киева.