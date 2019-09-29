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Это предупреждение для всего человечества - Зеленский о трагедии в Бабьем Яру

Это предупреждение для всего человечества - Зеленский о трагедии в Бабьем Яру
09:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В связи с 78-й годовщиной трагедии на сайте главы государства утром в воскресенье обнародовано обращение к украинскому народу.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы всегда будут едины в стремлении никогда не допускать проявлений вражды на расовой или национальной почве.

Об этом сообщает сайт главы государства.

"Убежден, украинский народ всегда будет единым в стремлении никогда не допускать любых проявлений вражды на расовой или национальной почве. Вечная память погибшим в Бабьем Яру и всем жертвам Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

На сайте главы государства утром в воскресенье обнародовано обращение к украинскому народу в связи с 78-й годовщиной трагедии Бабьего яра.

"Всем евреям Киева было приказано утром 29 сентября 1941 года с вещами собраться в определенном месте на Лукьяновке. Дорога, по которой они отправились оттуда, оказалась слишком длинной - по дороге в вечность. Позже в Бабьем Яру было уничтожено рома и караимов. Также только за то, что, по мнению нацистских извергов, эти этносы не имели права на существование", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что урочище Бабий Яр также стало местом массовых казней советских военнопленных, участников украинского освободительного движения, так называемых "нарушителей режима".

В Украине есть сотни скорбящих мест, где в годы Второй мировой войны прошел Холокост и массовые казни. В частности, с.Богдановка в Николаевской области, Винница, Одесса, Житомир, Харьков и Закарпатье.

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"Трагические страницы истории следует помнить не только, чтобы чтить память о погибших, но и для того, чтобы сделать выводы из прошлого и не допустить ошибок в будущем. Память Бабьего Яра, Холокоста - это предупреждение для всего человечества о том, что идеология нетерпимости и насилия может вернуть нас в страшное прошлое, когда самое дорогое - человеческая жизнь - становилось лишь разменной монетой в руках диктаторов", - подчеркнуто в обращении.

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Украина, Президент, Бабий Яр, Владимир Зеленский.
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