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Нетаньяху: Украина действительно делает большой вклад в борьбу с антисемитизмом

Нетаньяху: Украина действительно делает большой вклад в борьбу с антисемитизмом
17:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:По утверждению Нетаньяху, Украина вносит большой вклад в борьбу с антисемитизмом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркивает, что Украина вносит большой вклад в борьбу с антисемитизмом.

"Убийства в Бабьем Яру позволили нацистам дальше убивать евреев по всей Украине. Евреи не одну сотню лет жили по соседству с украинцами. Они создавали общины, партии, движения хасидизма и сионизма. И всё это в течение тысячи лет. И всё, что создавалось такое длительное время, было в один момент уничтожено нацистами", - сказал он в понедельник, выступая в Бабьем Яру в Киеве вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Премьер Израиля указал, что евреи никогда не забудут эти преступления, при этом всегда будут помнить поступки праведников мира, которые рисковали своей жизнью и своих семей, чтобы спасти евреев.

Нетаньяху поблагодарил президента и правительство Украины за сохранение памяти о трагедии Бабьего Яра. "Вы действительно делаете большой вклад в борьбу с антисемитизмом", - подчеркнул он.

Зеленский в Бабьем Яру: Идеология нетерпимости и насилия отбирает самое дорогое

Премьер Израиля также отметил, что трагедия Бабьего Яра сделала евреев сильнее, и "из народа убитых они превратились в сильное и гордое государство".

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Израиль, Биньямин Нетаньяху, Антисемитизм, Бабий Яр, Владимир Зеленский.
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