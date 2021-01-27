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27 января - Международный день памяти жертв Холокоста: что важно знать об этой дате

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста: что важно знать об этой дате
10:57 Сегодня Телеграф

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Этот День является первым всемирным днем памяти жертв нацистского террора во время Второй мировой войны.

"Телеграф" собрал важные факты, которые нужно знать об этой дате.

Международный день памяти жертв Холокоста был утвержден 1 ноября 2005 года Генеральной Ассамблеей ООН, а инициаторами стали Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США.

Дата 27 января выбрана неслучайно. Именно 27 января 1945 года были освобождены заложники самого известного концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау неподалеку Освенцима.

Известно, что в то время в подобных лагерях было убито от 1,5 до 4 миллионов человек, 90 процентов из которых были евреи.

Впервые Международный день памяти жертв Холокоста отметили в 2006 году.

Украина, хоть и является одной из стран-инициаторов, начала отмечать эту дату только в 2012 году.

Во многих странах мира есть мемориалы и музеи, посвященные памяти жертв геноцида. Также, 27 января проходятся траурные церемонии и памятные мероприятия.

Холокост с древнегреческого переводится как "всесожжение". Его значение можно трактовать, как систематическое преследование и уничтожение евреев нацистской Германией. Если смотреть глобальнее, то Холокостом можно считать любое гонение и уничтожение людей по признаку их расовой, этнической, национальной принадлежности, сексуальной ориентации или генетического типа как неполноценных и вредных.

Помимо грустных событий, 27 января отмечается день Святой Нины. "Телеграф" собрал все народные приметы и рассказал, что нельзя делать в этот день.

Также, 27 января можно поздравить всех знакомых Вам Нин с именинами. Для этого "Телеграф" собрал лучшие поздравительные открытки.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Холокост, День памяти, Трагедия, День памяти жертв Холокоста.
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