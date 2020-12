Меган Маркл и принц Гарри представили первую американскую рождественскую открытку (фото)

Почти все члены британской королевской семьи уже представили свои рождественские открытки на Рождество-2020. Так, первыми ее показали герцоги Кембриджские - Кейт Миддлтон и принц Уильям. Позже к ним присоединились принц Чарльз с супругой Камиллой.

Подошла очередь и к герцогам Сассекским. Открытка, которая представляет собой иллюстрацию фотографии, сделана мамой Меган, Дорией Рагланд.

Впервые открытка появилась в сети на Twitter-странице организации по защите животных, патроном которой является Меган в Великобритании. Как видим, кроме звездной четы и их сына Арчи, на снимке также позируют два любимых питомца - собаки Пула и Гай.

"Желаем вам счастливого Рождества и счастливого Нового года", - говорится в открытке.

We’re thrilled to receive wonderful Christmas wishes from our Patron, The Duchess of Sussex, who also made a personal donation, helping dogs, cats and our community. From all of us at Mayhew, thank you and Merry Christmas.

Find out more! https://t.co/5o2RHLveRM pic.twitter.com/uBV19F6Odt

— Mayhew (@themayhew) December 23, 2020