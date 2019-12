Веселого Рождества!: герцоги Сассекские очаровали поклонников рождественской открыткой

По традиции, представители королевской семьи презентуют свои рождественские открытки. И, пожалуй, наибольшее внимание журналистов было приковано к праздничной открытке принца Гарри и Меган Маркл, ведь это впервые их сын Арчи постал на особом снимке. И герцоги Сассекские не разочаровали: их открытка сможет очаровать даже ожесточенных хейтеров.

Соответствующее фото появилось на твиттер-странице благотворительной организации The queen's Commonwealth Trust. Принц Гарри и Меган Маркл прислали праздничную карточку благотворителям, которые не удержались от публикации волшебного фото своих королевских патронов.

Именно Арчи Гаррисон предстал на первом плане фото, с интересом рассматривая камеру. А вот принц Гарри и Меган Маркл счастливо позировали за ним на фоне новогодней елки. Таким образом герцоги Сассекские могли символически показать общественности, кто отныне является главным человеком в их жизни.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl

— The Queen's Commonwealth Trust (@queenscomtrust) December 23, 2019