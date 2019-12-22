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Королевская семья Великобритании активно готовится к Рождеству (Фото)

Королевская семья Великобритании активно готовится к Рождеству (Фото)
11:11 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Елизавета II сделала рождественские фото с тремя наследниками престола.

Королевская семья Великобритании усиленно готовится к новогодне-рождественским праздникам. Однако Ее Величество не забывает и о благотворительности. Совместно с первыми наследниками престола Елизавета II приняла участие в атмосферной фотосессии и испекла пудинг для военных.

Соответствующие снимки разместили на Instagram-странице Кенсингтонского дворца. По официальной информации, королевская семья приняла участие в ежегодной благотворительной акции "Вместе на Рождество". К мероприятию Елизавета II привлекла трех непосредственных наследников престола – принца Чарльза, Уильяма и Джорджа. Именно они когда-то получат короны и станут британскими монархами.

А пока Ее Величество совместно с родственниками приняла участие в приготовлении рождественского пудинга. Королевская семья испекла один из 99 десертов, которые отправят в военные части Великобритании и стран Содружества наций. Такое количество лакомств не случайно. Ровно 99 лет назад дедушка и бабушка Елизаветы II создали благотворительный проект "Вместе на Рождество", цель которого – оказание дополнительной поддержки Вооруженным Силам и ветеранским обществам на праздники. Дело предков королева решила продолжить.

 
 
 
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Four generations of the Royal Family together at Christmas. New photos of The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and Prince George have been released as part of the launch of the @RoyalBritishLegion’s ‘Together at Christmas’ initiative. The initiative is designed to provide extra support to the Armed Forces and veteran communities at annual festive ‘get togethers’ across the charity’s network of outreach centres. The four generations of the Royal Family are pictured here preparing special Christmas puddings — with the four representing a cross-section of those supported by the Legion, from the children of service personnel, to Second World War veterans. The puddings will become the centrepieces of 2020’s get togethers, and form part of 99 puddings distributed across the charity’s network in the UK and the Commonwealth - also marking The Royal British Legion’s 99th year. Photos by @chrisjacksongetty

Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal)

Что необычного можно заметить на фото королевской семьи?

Королева Елизавета II своеобразно познакомила военных со своими преемниками. В СМИ сразу же предположили, что именно в 2020 году Ее Величество планирует сложить свои обязанности и отречься от престола из-за почтенного возраста. В таком случае корона перейдет сыну монарха – принцу Чарльзу. Однако инсайдеры из близкого окружения убеждены, что он откажется от трона в пользу Уильяма.

На фотосессии именно герцог Кембриджский и его сын Джордж получили наибольшее внимание от Елизаветы II, что может символически подтверждать эти догадки.

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Еще одной интересной особенностью фото стала новогодняя елка, которую можно увидеть позади королевской семьи. На праздничном дереве виднеются украшения в стиле Елизаветы II. Маленькие красные короны, любимые корги и лошади – такой особый декор выбрала Ее Величество.

И тут с сумкой! Елизавета II даже на выпекание праздничного пирога взяла маленькую черную сумку. Что важного носит монарх и почему ей понадобился аксессуар даже в собственной резиденции – остается загадкой.

Кроме этого, представители королевской семьи отказались от фартуков. До сих пор во время приготовления любых блюд они охотно примеряли традиционный аксессуар, чтобы не заляпать свой наряд. Но в этот раз по неизвестным причинам отказались от фартука.

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И хотя к новым фото Елизаветы II и ее родственников возникает немало интересных вопросов, снимки порадовали всех британцев и поклонников монархии.

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Великобритания, Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Елизавета II, Герцогиня Кембриджская, Герцог Кембриджский.
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