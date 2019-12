Где Меган Маркл и принц Гарри отпразднуют Рождество: подробности

В Сети было немало обсуждений относительно страны, в которой герцог и герцогиня Сассекские отпразднуют Рождество. Наиболее вероятными вариантами были Великобритания и США, но стало официально известно, что британский принц со своей женой Меган Маркл и малышом Арчи остановятся в Канаде.

Еще ранее СМИ сообщили, что герцоги Сассекские планировали провести праздники с мамой Меган Дорией Редлан в США.

Теперь стало известно, что королевская чета решила остаться на праздники в Канаде, где к ним присоединится мать герцогини Сассекской. Это сообщил представитель королевской семьи своим заявлением, пишет издание People.

Prince Harry, Meghan, and Archie, we’re all wishing you a quiet and blessed stay in Canada. You’re among friends, and always welcome here.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 21, 2019