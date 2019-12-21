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Где Меган Маркл и принц Гарри отпразднуют Рождество: подробности

Где Меган Маркл и принц Гарри отпразднуют Рождество: подробности
11:57 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:По рождественским королевским традициям вся семья Елизаветы II должна встретиться в резиденции королевы в Сандрингеме.

В Сети было немало обсуждений относительно страны, в которой герцог и герцогиня Сассекские отпразднуют Рождество. Наиболее вероятными вариантами были Великобритания и США, но стало официально известно, что британский принц со своей женой Меган Маркл и малышом Арчи остановятся в Канаде.

Еще ранее СМИ сообщили, что герцоги Сассекские планировали провести праздники с мамой Меган Дорией Редлан в США.

Теперь стало известно, что королевская чета решила остаться на праздники в Канаде, где к ним присоединится мать герцогини Сассекской. Это сообщил представитель королевской семьи своим заявлением, пишет издание People. 

"Решение остановиться в Канаде подчеркивает важность этой страны, которая входит в Содружество, для принца и его жены", – говорится в источнике.

Меган Маркл стала самым затравленным человеком Британии в 2019 году 

Впоследствии премьер-министр Канады Джастин Трюдо на своей странице в твиттере поздравил супругов и пожелал им хорошего времяпровождения в Канаде.

Принц Гарри, Меган и Арчи, все мы желаем вам тихого и благословенного времени в Канаде. Вы находитесь среди друзей и всегда будете желанными гостями, – написал Трюдо.

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Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, Меган Маркл и принц Гарри.
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