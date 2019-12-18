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Меган Маркл стала самым затравленным человеком Британии в 2019 году

Меган Маркл стала самым затравленным человеком Британии в 2019 году
14:35 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Герцогиня Сассекская возглавила рейтинг "самых несправедливо раскритикованных людей в 2019 году".

За время отношений с принцем Гарри Меган Маркл могла привыкнуть к осуждениям, которые часто звучат в ее адрес. Их оказалось настолько много, что герцогиня Сассекская возглавила британский рейтинг самых раскритикованных людей в этом году.

Издание Mirror сообщило, что первое место Меган заняла с большим отрывом от остальных участников. Критике Маркл подвергается буквально за все: сначала общественность возмутило, что молодая американская актриса стала членом королевской семьи.

Родственники герцогини не поддержали ее, а подлили масла в огонь, предоставив компромат на Меган. Появление на свет сына Арчи не смогло прекратить волну негатива в адрес Маркл. Скандалы из-за крестин и частных самолетов продолжали навлекать осуждение на герцогиню.

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В этом году вместе со своим мужем Меган отправилась в Африку. Когда королевский тур завершился, вышел документальный фильм, подводящий его итоги. Многих возмутил тот факт, что Маркл и Гарри позволили себе жаловаться на жизнь в Африке — месте, где население живет в ужасных условиях. Если вспомнить все события уходящего года, за которые осуждали герцогиню, то мало кого удивит, что более 50% опрошенных выбрали именно ее.

На втором месте после Маркл оказался телеведущий Ант МакПартлин. Британцев возмутило его вождение в нетрезвом виде. В список самых затравленных людей попала и британская королева Елизавета II, которая также часто сталкивалась с осуждением.

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Британия, Знаменитости, Королевская семья, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
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