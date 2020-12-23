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Среда, 23.12.2020
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В Украину пришла зима на католическое Рождество: синоптик предупредила водителей, пешеходов и коммунальщиков

В Украину пришла зима на католическое Рождество: синоптик предупредила водителей, пешеходов и коммунальщиков
Обновлено 17:39 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Погода накануне Рождества западного обряда все-таки решила напомнить украинцам, что сейчас зима. Так, 24-го декабря, очередные атмосферные фронты придут в Украину с запада и северо-запада Европы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Согласно прогнозу, возможно налипание мокрого снега и гололед на дорогах.

Также будет заметно усиление южного ветра до штормовых значений.

Осадки в виде дождя, ожидаются в четверг на западе, севере, юге Украины, а также в западных районах центральной части. К восточным областям осадки не дойдут, и только на Харьковщине в четверг возможен снег.

Температура воздуха на востоке: ночью до -4-10 градусов, днем будет -1-4 градуса. В Днепропетровской области, на Полтавщине, Сумщине и в Запорожье в течение дня от 2 мороза до 2 тепла. А на остальной территории Украины уже днем ощутимо потеплеет до + 1 + 6 градусов. На юге 24 декабря ожидается днем 4 + 8 градусов, а на Западе запахнет весной, там, возможно потепление до + 5 + 10 градусов.

В свою очередь в столице во второй половине дня очередной венчик атмосферных фронтов северного циклона Greta снова принесет осадки и порывистый ветер. Из-за потепления осадки будут в виде дождя.

В течение дня температура воздуха в Киеве будет колебаться около + 2 + 3 градусов.

В то же время на Рождество западного обряда, 25-го декабря, основная масса осадков наконец доберется и восточной части Украины, однако в большинстве областей будет преобладать хотя и тепла, однако влажная погода.

Стоит напомнить, что синоптики предупреждали киевлян об обильном снегопаде, который может продлиться даже до конца недели.

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Все по теме:

Украина, Погода, Снег, Мороз, Наталья Диденко.

Автор:

Телеграф
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