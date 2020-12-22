Трехдневный снегопад или дождь: киевлян предупредили о надвигающейся непогоде

В Киеве в среду, 23 декабря, синоптики прогнозируют снег. Кроме того, осадки возможны также до конца рабочей недели.

Об этом сообщает КГГА в своем официальном Telegram-канале.

"В течение 23 декабря прогнозируют мокрый снег: "Киевавтодор" готов к ухудшению погодных условий", - говорится в сообщении, где уточняется, что осадки возможны на протяжении трех ближайших дней.

Также в КГГА уточнили, что будут обрабатывать тротуары и дороги специальными материалами. Для этого задействуют 544 единиц специальной техники.

В тоже время, согласно данным популярных сайтов с прогнозами погоды 23-25 декабря в Киеве ожидается не только снег, но и проливные дожди.

Так, в среду, 23 декабря, на протяжении всего дня погода в Киеве будет пасмурной. Утром и днем будет идти снег, вечером ожидается мелкий дождь со снегом.

В четверг, 24 декабря, с утра и до самого вечера небо в Киеве будет скрыто за облаками. Всю вторую половину дня будет идти дождь.

И в пятницу, 25 декабря, облачная погода будет держаться в Киеве до самого вечера. Ночью возможен сильный дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.

Как сообщал "Телеграф", ранее синоптик рассказал, какой будет погода этой зимой, в том числе и на Новый год.