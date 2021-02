Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка: что известно о беременности герцогини

В день всех влюбленных, 14 февраля, принц Гарри и Меган Маркл объявили, что они ждут второго ребенка.

Пресс-секретарь пары рассказал изданию People, что эта информация правдивая и герцоги очень рады, что вскоре снова станут родителями.

"Мы можем подтвердить, что Арчи будет старшим братом" - говорится в сообщении.

Королевский корреспондент и писатель Омид Скоби также подтвердил эту новость в Твиттере, добавив к своему посту черно-белую фотографию принца и его супруги, которая была сделана удаленно давним другом пары и фотографом Мисан Гарриман.

На снимке Меган лежит на руках у принца Гарри, который с любовью и широкой улыбкой смотрит на свою супругу. Стоит отметить, что животик у герцогини уже достаточно заметен.

Baby news! “We can confirm that Archie is going to be a big brother,” says a spokesperson for Harry and Meghan. “The Duke and Duchess of Sussex are overjoyed to be expecting their second child.” pic.twitter.com/GrqSiBxaXa

— Omid Scobie (@scobie) February 14, 2021