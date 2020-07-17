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25 тысяч дней на троне: королева Елизавета II отмечает особое событие

25 тысяч дней на троне: королева Елизавета II отмечает особое событие
Обновлено 20:45 Сегодня Телеграф
Ее Высочество Елизавета II отмечает в субботу особый день. Именно 18 июля королева станет первым британским монархом, который будет властвовать на троне уже в течение 25 тысяч дней.

"Королева Елизавета II вскоре достигнет беспрецедентной отметки пребывания на троне на протяжении 25 тысяч дней", - сообщает  издание Independent.

После неожиданной смерти короля Георга VI, его дочь, 25-летняя принцесса Елизавета, стала королевой Великобритании и королевств Содружества. Это случилось 6 февраля 1952 года.

В 2015 году Елизавету назвали самым долгоправящим британским монархом в истории, обогнав рекорд, ранее установленный ее прапрабабушкой, королевой Викторией, которая занимала трон в течение 63 лет и 216 дней, а именно 23 226 дней, 16 часов и 30 минут.

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Как сообщалось ранее, от 175 до 250 сотрудников королевского двора могут лишиться работы из-за того, что королева Елизавета пока не планирует возвращаться в Лондон. Все из-за пандемии коронавируса.

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Королевская семья, Елизавета II.

Автор:

Телеграф
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