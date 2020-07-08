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СМИ: королевский дворец "похудеет" на 250 сотрудников

СМИ: королевский дворец "похудеет" на 250 сотрудников
18:52 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter.com
От 175 до 250 сотрудников королевского двора могут лишиться работы из-за того, что королева Елизавета пока не планирует возвращаться в Лондон.

С начала локдауна ходят слухи, что королева Елизавета не планирует в ближайшие месяцы возвращаться в Лондон из-за пандемии коронавируса. К тому же появилась информация, что COVID-19 пробил $22,5-миллионную брешь в бюджете королевского двора, сообщает Daily Mail.

Предполагается, что после летнего отпуска, который она ежегодно проводит в замке Балморал, королева Елизавета вернется не в Букингемский дворец, ее Лондонскую резиденцию, а в Виндзорский замок, где она провела период локдауна.

Представителей британских СМИ беспокоит вопрос вернется ли королева Елизавета в Лондон, когда правительство позволит ей снова публично исполнять свои королевские обязанности.

Напомним, 94-летняя королева и ее муж 98-летний принц Филипп переехали в Виндзорский замок в середине марта. Вместе с ними туда отправился сокращенный штат.

Известно, что этот штат был разбит на две группы по 12 человек, которые работали три недели через три недели. Шеф-повар, уборщики, представители офиса проводили две недели дома и одну неделю проводили на карантине, прежде чем приступить к исполнению обязанностей. Также, чтобы обезопасить британскую королеву, они регулярно проходили тесты на COVID-19 и им измеряли температуру.

Не смотря на отсутствие в нем королевы, Букингемский дворец остается закрытым также и для туристов вплоть до 2021 года, отчего бюджет королевского двора также недополучит дополнительный доход от туризма.

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Так, дворцовый домоправитель, вице-адмирал Тони Джонстон-Берт, сообщил в своем заявлении: «Мы не можем быть полностью работоспособными во всех наших различных видах деятельности до 2021. Таким образом нам придется принимать некоторые сложные решения».

Тем временем, королевский двор сообщил, что часть королевских резиденций и галерей, и среди них Виндзорскиий замок, Холирудский дворец, Королевский мьюз и королевские галереи в Лондоне и Эдинбурге начнут принимать туристов уже с 23 июля.

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Королевская семья, Елизавета II, Королева Елизавета.

Автор:

Телеграф
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