Интроверт и перфекционистка: Кейт Миддлтон сравнили с Елизаветой II

Королевские биографы рассказали о личностях герцогини Кембриджской и сравнили ее характер с Елизаветой II.

Когда Кейт Миддлтон стала членом королевской семьи Великобритании, ее часто сравнивали с покойной принцессой Дианой. Но сейчас эксперты утверждают, что герцогиня Кембриджская на самом деле имеет больше общего с 93-летней королевой Елизаветой II.

Писательница Виктория Мерфи в интервью изданию Yahoo News отметила, что Кэтрин по своей натуре замкнутый человек. "Кейт с годами обрела уверенность и все чаще ведет себя как будущая королева. Как личность она всегда была больше похожа на Елизавету чем на принцессу Диану. Они - уверенные в себе интроверты, любящие природу", - говорит Мерфи.

Королевский биограф Анджела Левин считает, что Миддлтон сильно изменилась после рождения детей. "Кейт узнала, что такое серьезная ответственность. Я думаю, что материнство изменило то, как она смотрит на жизнь в королевской семье. Она - перфекционистка, которая хочет сделать все правильно", - отметила Левин.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей: шестилетнего принца Джорджа, четырехлетнюю принцессу Шарлотту и двухлетнего принца Луи.