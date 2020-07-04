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Интроверт и перфекционистка: Кейт Миддлтон сравнили с Елизаветой II

Интроверт и перфекционистка: Кейт Миддлтон сравнили с Елизаветой II
18:53 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram
Королевские биографы рассказали о личностях герцогини Кембриджской и сравнили ее характер с Елизаветой II.

Когда Кейт Миддлтон стала членом королевской семьи Великобритании, ее часто сравнивали с покойной принцессой Дианой. Но сейчас эксперты утверждают, что герцогиня Кембриджская на самом деле имеет больше общего с 93-летней королевой Елизаветой II.

Писательница Виктория Мерфи в интервью изданию Yahoo News отметила, что Кэтрин по своей натуре замкнутый человек. "Кейт с годами обрела уверенность и все чаще ведет себя как будущая королева. Как личность она всегда была больше похожа на Елизавету чем на принцессу Диану. Они - уверенные в себе интроверты, любящие природу", - говорит Мерфи.

Королевский биограф Анджела Левин считает, что Миддлтон сильно изменилась после рождения детей. "Кейт узнала, что такое серьезная ответственность. Я думаю, что материнство изменило то, как она смотрит на жизнь в королевской семье. Она - перфекционистка, которая хочет сделать все правильно", - отметила Левин.

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Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей: шестилетнего принца Джорджа, четырехлетнюю принцессу Шарлотту и двухлетнего принца Луи.

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Все по теме:

Кейт Миддлтон, Королевская семья, Елизавета II, Герцоги Кембриджские.

Автор:

Телеграф
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