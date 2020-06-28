Кейт Миддлтон вернулась к рабочим обязанностям и покорила всех цветочным платьем (Фото)

Герцогиня сама привезла этот подсолнух в Nook, а и еще несколько растений, которые она купила во время своего первого после локдауна визита в садовый центр в Норфолке.
Вместе с волонтерами и семьями детей, за которыми ухаживают в хосписе, Кейт Миддлтон посадила лаванду, лавр, розмарин, герань и гортензии.
Кейт Миддлтон открыла хоспис Nook в Норфолке в прошлом году. Его открытие предваряла большая кампания по сбору благотворительных средств и разъяснительная работа о важности таких учреждений для больных детей и их семей.
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Напомним, Кейт Мидлтон и принц Уильям с детьми проводят период карантина и вынужденной самоизоляции из-за пандемии коронавируса в поместье Амнер-хауз в Норфолке. В течение четырех месяцев они продолжали работать, но в формате онлайн - проводили встречи с помощью ZOOM-конференций, каждый четверг вместе с жителями Великобритании выходили на крыльцо, чтобы поблагодарить врачей за самоотверженную работу во время пандемии, а также лично развозили продуктовые наборы нуждающимся жителям Норфолка.