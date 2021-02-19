Королева Елизавета II опечалена решением принца Гарри и Меган Маркл не возвращаться к своим королевским обязанностям

Меган Маркл и принц Гарри официально покинули королевскую семью, а герцог лишился своих воинских званий.

Об этом 19 февраля сообщило издание The Sun ссылаясь на Букингемский дворец.

"Герцог и герцогиня Сассекские подтвердили Ее Величеству королеве Елизавета II, что они не вернутся в качестве рабочих членов королевской семьи" - говорится в сообщении.

Почетные воинские звания и королевское покровительство герцогу и герцогине, таким образом, будут возвращены Ее Величеству для перераспределения между действующими членами королевской семьи.

Также, издание пишет, что королева Елизавета II и вся семья опечалены таким решением принца Гарри и его супруги, но они навсегда остаются очень любимыми членами семьи.

Ранее, "Телеграф" писал, что британский суд вынес приговор мужчине, который хотел отравить сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон - семилетнего Джорджа.