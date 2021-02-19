Семилетнего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон хотели отравить мороженым: выяснилась судьба преступника

Британская королевская семья уже не раз "потерпала" от различных нападений. Ранее уже пытались отравить Кейт Миддлтон, а теперь стало и известно, что жертвой нападения мог стать и семилетний Джордж.

27-летний Сахайб Абу планировал отравить любимое мороженное королевского наследника, так как знал какое именно и в каком магазине его покупают.

Издание Sky News сообщает, что преступление мужчина планировал еще во время пандемии. Полиция узнала о его плане из социальных сетей, где Абу обсуждал свой коварный план.

9 июня 2020 года его арестовали. А 16 февраля 2021 года британский суд вынес мужчине приговор - 28 лет тюремного заключения.

Также, сообщается, что принц Джордж был не единственной жертвой. Сахайб планировал отравить всю семью.

Ранее, "Телеграф" писал, что принц Филипп был госпитализирован.