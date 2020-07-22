Принц Джордж празднует 7 лет: герцоги Кембриджские показали новые фото сына

Герцоги сообщили, что рады поделиться архивными снимками юного принца.
Известно, что фотографии сделаны мамой семилетнего Джорджа - Кейт Миддлтон. Скорее всего, они были сделаны в их семейном поместье в графстве Норфолк, в котором супруги находились все время на карантине.
На первом снимке, опубликованном перед днем рождения, принц Джордж запечатлен в зеленой футболке-поло, а на втором - мальчик одет в футболку с камуфляжным рисунком.
К сожалению, официальные источники не сообщают, какие подарки получит принц на свое семилетие, но у королевской семьи есть свои традиции, которые, как правило, не нарушаются.
Так, по традиции, принц Джордж на свой день рождения получит поздравления от всех членов семьи в сети и по телефону.
Также, вероятней всего, герцоги Кембриджские не будут организовывать шумную вечеринку. Им придется отказаться от застолья с многочисленными членами королевской семьи в связи с пандемией коронавируса. Напомним, что опасной инфекцией уже переболел отец принца Уильяма - принц Чарльз.
Как сообщалось ранее, недавно крестная принца Джорджа рассказала о характере мальчика, а также упомянула о королевский традициях, которые были начаты бабушкой принца леди Ди.