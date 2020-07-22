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Принц Джордж празднует 7 лет: герцоги Кембриджские показали новые фото сына

Принц Джордж празднует 7 лет: герцоги Кембриджские показали новые фото сына
Обновлено 16:26 Сегодня Телеграф
Кейт Миддлтон и принц Уильям отмечают в среду, 22 июля, особое событие. Сегодня старшему сыну герцогов Кембриджских исполняется 7 лет. По этому случаю королевская чета решила поздравить Джорджа, опубликовав его снимки в соцсетях.

Герцоги сообщили, что рады поделиться архивными снимками юного принца.

Известно, что фотографии сделаны мамой семилетнего Джорджа - Кейт Миддлтон. Скорее всего, они были сделаны в их семейном поместье в графстве Норфолк, в котором супруги находились все время на карантине.

На первом снимке, опубликованном перед днем рождения, принц Джордж запечатлен в зеленой футболке-поло, а на втором - мальчик одет в футболку с камуфляжным рисунком.

Принц Джордж

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День рождения принца Джорджа

К сожалению, официальные источники не сообщают, какие подарки получит принц на свое семилетие, но у королевской семьи есть свои традиции, которые, как правило, не нарушаются.

Так, по традиции, принц Джордж на свой день рождения получит поздравления от всех членов семьи в сети и по телефону.

Также, вероятней всего, герцоги Кембриджские не будут организовывать шумную вечеринку. Им придется отказаться от застолья с многочисленными членами королевской семьи в связи с пандемией коронавируса. Напомним, что опасной инфекцией уже переболел отец принца Уильяма - принц Чарльз.

Как сообщалось ранее, недавно крестная принца Джорджа рассказала о характере мальчика, а также упомянула о королевский традициях, которые были начаты бабушкой принца леди Ди.

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Все по теме:

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, День рождения, Королевская семья, Принц Чарльз, Принц Джордж, Герцоги Кембриджские.

Автор:

Телеграф
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