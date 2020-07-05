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"Диана бы так сильно его любила": крестная 6-летнего принца Джорджа поведала о характере мальчика

"Диана бы так сильно его любила": крестная 6-летнего принца Джорджа поведала о характере мальчика
09:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Крестная старшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма, психотерапевт Джулия Самюэль, недавно в интервью с Элизабет Дэй рассказала о характере шестилетнего Джорджа, а также упомянула о королевский традициях, которые были начаты бабушкой принца леди Ди.

Как отмечает Джулия, принц Джордж славится потрясающим нравом: "Он веселый, смелый, дерзкий. Боже, Диана бы так сильно его любила. Для них это душераздирающая мысль".

Она также вспомнила, что принцесса Диана, которая являлась для Джулии очень близкой подругой, на праздники всегда дарила сложные механические игрушки, которые нужно было долго собирать. Но все трудности окупались тем, что после сборки такие игрушки начинали весело гудеть, шуметь и загораться яркими огнями.

"Я дарю Джорджу то же, что и она дарила нам - невероятные игрушки, которые надо долго собирать. Мне всегда поражали размеры этих игрушек, принц Уильям несколько дней собирает их с детьми. Джорджа это очень веселит, и я смеюсь вместе с ним", - рассказала крестная мальчика.

 
 
 
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Стоит отметить, что у принца Джорджа есть семь крестных родителей. Это родственники и близкие друзья герцогов Кембриджских.

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Все по теме:

Принцесса Диана, Королевская семья, Принц Джордж, Джулия Самюэль.

Автор:

Телеграф
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