Находится в добром здравии: принц Чарльз победил коронавирус

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 30 марта, стало известно о том, что принц выздоровел и вышел из самоизоляции.

Коронавирус распространяется по миру с невероятной скоростью. За минувшие сутки зафиксировали более 100 тысяч новых случаев заболевания. За день умирают десятки тысяч людей в разных уголках планеты. Однако есть и хорошие новости. Многим людям удается выздороветь. Инсайдеры рассказали, как принц Чарльз борется с коронавирусом Главное – придерживаться рекомендаций врачей. Именно благодаря этому выздоровел принц Чарльз. Об этом сообщает издание Sky News.

71-летний сын Елизаветы II пробыл на самоизоляции 7 дней согласно правительственным указаниям. Сначала у принца Уэльского начали появляться легкие симптомы после чего он обратился к врачам, которые подтвердили вирусную пневмонию, которую вызвал коронавирус.

Королевский дворец выпустил официальное заявление, в котором говорится о завершении изоляции принца Чарльза.

Его Королевское Высочество находится в добром здравии, и в это время он действует в соответствии с текущими стандартами правительства и медицинскими ограничениями, которые действуют на всей территории Великобритании. Его самоизоляция длилась семь дней в соответствии с государственными и медицинскими рекомендациями, – пишут в сообщении.

72-летняя жена Чарльза герцогиня Корнуольская также сделала тест на COVID-19. Результат оказался отрицательным, однако для безопасности она также самоизолировалась.