"Это трудное время для всех": жена принца Чарльза обратилась к женщинам

Новости шоу бизнеса:Герцогиня Камилла обратилась к женской части населения, которая остается уязвимой к домашнему насилию в время изоляции.

На официальных страницах в социальных сетях королевской семьи к гражданам обратилась герцогиня Камилла. Чувственную речь она посвятила женщинам, которые в непростое для общества время подвергаются не только опасности заражения коронавирусом, но и подвергаются домашнему насилию в условиях карантинного режима.

Так, герцогиня Корнуольская призвала общественность не быть равнодушными к тем социальным проблемам, которые существовали и до вспышки пандемии коронавируса, а в вынужденной изоляции только набрали обороты.

"Это трудное время для всех, потому что нас всех просят остаться дома, чтобы быть в безопасности. Но для кого-то из вас это даже сложнее, ведь дом – это опасное место... Это может привести к тому, что вы проводите больше времени с человеком, который наносит вам вред", – говорится в обращении Камиллы.

Фото www.instagram.com/clarencehouse

Она отметила, что женщины могут почувствовать поддержку даже не выходя из дома. В заметке герцогиня указала контакты Национальной службы доверия по домашнему насилию и благотворительных организаций, которые готовы предоставить круглосуточную как психологическую, так и физическую помощь.

Напомним, что 25 марта у принца Чарльза обнаружили коронавирус. 71-летний сын Елизаветы II находится в самоизоляции и пока не видит необходимости в госпитализации. Сейчас он с герцогиней Камиллой проживает в одной из королевских резиденций в Шотландии. Избранница принца Чарльза Камилла также сдала тест на коронавирус, однако, к счастью, ее результаты оказались отрицательными.