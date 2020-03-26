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Очень оптимистично настроен: как принц Чарльз лечится от коронавируса

Очень оптимистично настроен: как принц Чарльз лечится от коронавируса
11:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Принц Чарльз самоизолировался и не контактирует с другими людьми.

71-летний принц Чарльз с женой Камиллой поселились в замке Балморал, что в Шотландии. Именно туда королевская чета отправилась незадолго до сдачи теста на коронавирус. Поэтому сейчас принц Чарльз самоизолировался в одной из комнат замка и консультируется с врачами по телефону.

Королевские родственники изрядно обеспокоены его состоянием здоровья. После объявления о положительном тесте на Covid-19 принц Чарльз имел телефонные разговоры с Ее Величеством Елизаветой II и сыновьями – принцами Уильямом и Гарри. Вместе с тем привлекать внимание общественности к своей истории он не стремится.

Принц Чарльз не хочет лишней суеты, поскольку известно, что от вируса страдают тысячи людей, и некоторые намного сильнее, чем он,– рассказал инсайдер.

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Известно, что тест на коронавирус сдала и жена принца Чарльза Камилла. Ее результаты оказались отрицательными, поэтому женщина сейчас живет в другой части замка Балморал. По словам инсайдера, Камилла лично не контактирует со своим инфицированным мужем, однако очень переживает из-за его диагноза.

"Камилла следует всем медицинским рекомендациям, пока Чарльз лечится. Она беспокоится за него, но знает, что у него хорошее настроение и что он продолжает работать из своего имения. Они оба очень оптимистично настроены", – добавил инсайдер.

Елизавета II ушла на карантин: заявление королевы

На время пандемии коронавируса все члены королевской семьи выехали в загородные резиденции и уменьшили количество персонала до нескольких человек. Так, принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми поселились во дворце Сандрингема, а принц Гарри и Меган Маркл переехали в арендованное имение в Канаде. А вот королева Елизавета II и ее муж Филипп выбрали Виндзорский замок.

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Королева в последний раз виделась с принцем Уэльским утром 12 марта и сейчас следует всем соответствующим советам относительно своего здоровья,– заверил инсайдер.

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Карантин, Королевская семья, Принц Чарльз, Коронавирус.
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