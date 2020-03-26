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Четверг, 26.03.2020
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Впервые за свое правление: Елизавета II провела аудиенцию по телефону
Впервые за свое правление: Елизавета II провела аудиенцию по телефону

Впервые за свое правление: Елизавета II провела аудиенцию по телефону

Впервые за свое правление: Елизавета II провела аудиенцию по телефону
10:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Вчера, 25 марта, королева Великобритании впервые провела еженедельную аудиенцию с премьер-министром по телефону.

Коронавирус нещадно поражает людей любого социального статуса. Не застрахована от болезни и королевская семья.

На днях 71-летний принц Чарльз сделал тест на Covid-19, и тот дал положительный результат. Ее Величество и принц Филипп отправились в Виндзорский замок, где находятся на карантине. Но королева не забывает о выполнении своих обязанностей и проводит аудиенции по телефону.

Впервые в истории правления Елизаветы II сложилась такая ситуация, когда пришлось проводить еженедельную беседу с премьер-министром Борисом Джонсоном по телефону. Вероятно, речь шла о пандемии Covid-19 и мерах, которые необходимо принять, чтобы не допустить ее массовое распространение в стране.

СМИ: Один из помощников Елизаветы II заразился коронавирусом

Ее Величество старается как можно лучше изолироваться, чтобы не подхватить болезнь, поэтому отменила все публичные выходы и официальные приемы. Она уменьшила количество помощников до необходимого минимума и будет находиться в Винзорском замке столько, сколько потребуется. Пока вспышка коронавирусной болезни не погаснет, королева будет работать удаленно.

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Королева, Королевская семья, Елизавета II, Аудиенция.
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