Впервые за свое правление: Елизавета II провела аудиенцию по телефону

Новости шоу бизнеса:Вчера, 25 марта, королева Великобритании впервые провела еженедельную аудиенцию с премьер-министром по телефону.

Коронавирус нещадно поражает людей любого социального статуса. Не застрахована от болезни и королевская семья.

На днях 71-летний принц Чарльз сделал тест на Covid-19, и тот дал положительный результат. Ее Величество и принц Филипп отправились в Виндзорский замок, где находятся на карантине. Но королева не забывает о выполнении своих обязанностей и проводит аудиенции по телефону.

Впервые в истории правления Елизаветы II сложилась такая ситуация, когда пришлось проводить еженедельную беседу с премьер-министром Борисом Джонсоном по телефону. Вероятно, речь шла о пандемии Covid-19 и мерах, которые необходимо принять, чтобы не допустить ее массовое распространение в стране.

Ее Величество старается как можно лучше изолироваться, чтобы не подхватить болезнь, поэтому отменила все публичные выходы и официальные приемы. Она уменьшила количество помощников до необходимого минимума и будет находиться в Винзорском замке столько, сколько потребуется. Пока вспышка коронавирусной болезни не погаснет, королева будет работать удаленно.