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СМИ: Один из помощников Елизаветы II заразился коронавирусом
Один из помощников Елизаветы II заразился коронавирусом

СМИ: Один из помощников Елизаветы II заразился коронавирусом

СМИ: Один из помощников Елизаветы II заразился коронавирусом
17:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Врачи говорят, что мужчина же был болен, когда во дворце была 93-летняя королева.

Вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус, на выбирает кого поражать. Заболел также работник Букингемского дворца. Королева Елизавета II вместе с мужем принцем Филиппом отправились в изоляцию в Виндзорский замок, чтобы уберечься от коронавируса. Но врачи отмечают, что ее помощник уже был болен, когда Ее Величество еще находилась в Букингеме. Об этом говорится в издании The Sun.

По словам источника, у помощника королевы тест на Covid-19 показал положительный результат. Однако во дворце работают 500 человек, поэтому вполне вероятно, что больной работник не приближался к Елизавете II. Однако для ограждения от инфицирования Ее Величество отправилась в Виндзорский замок.

"У работника дворца был положительный результат теста на Covid-19 до того, как королева поехала в Виндзор", – говорится в сообщении.

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Представитель дворца заявил, что никаких комментариев по поводу сотрудников и больных коронавирусом в Букингеме не будет.

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Все по теме:

Королевская семья, Елизавета II, Букингемский дворец, Коронавирус, Covid-19.
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