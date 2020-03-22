Князь Монако признался, как заразился коронавирусом

Новости шоу бизнеса:После того, как тест на наличие в организме коронавирусной инфекции дал положительный результат, 62-летний князь Альберт принял меры и удалился на самоизоляцию.

Князь Монако Альберт обратился с заявлением к нации и рассказал, как чувствует себя, находясь в самоизоляции.

В пятницу, 20 марта, он обратился к нации и сообщил подробности о своем самочувствии.

В своем послании к нации князь Монако заявил, что каждый житель должен строго следовать инструкциям, а в случае заражения не пытаться переносить вирус на ногах и соблюдать карантин.

"Мы обязательно пройдем через это. Победа над вирусом займет некоторое время, но все должны следовать рекомендациям. Да, это неприятно, да, это ограничивает нашу свободу, но это единственный способ остановить распространение вируса".

"Этот вирус очень серьезный и распространяется очень быстро. Он может поразить любого из любой возрастной группы в любое время", — сказал князь.

Правитель Монако сообщил, что принимал все меры предосторожности, в течение нескольких недель использовал дезинфицирующее средство для рук, но считает, что мог заразиться за последние десять дней.

Учитывая возраст князя Монако, он находится в группе риска, тем более, что не так давно перенес воспаление легких. Он сообщил, что у него лишь небольшие симптомы вируса: легкое недомогание, кашель, заложенность носа. В течение первых нескольких дней князя мучил насморк, сообщает Daily Mail.

Княгиня Шарлен с пятилетними близнецами Жаком и Габриэллой находится в загородном доме. У них нет каких-либо симптомов вируса. За здоровьем князя Монако наблюдают личный врач, а также специалисты из Медицинского центра имени Грейс Келли.

Князь Альберт стал первым главой государства, заразившимся коронавирусом.

Напомним: