Американский ведущий Энди Коэн болен коронавирусом

Американский ведущий и исполнительный продюсер популярного вечернего ток-шоу Watch What Happens Live Энди Коэн объявил, что болен коронавирусом.
51-летний шоумен сделал заявление на своей странице в Instagram, где сообщил, что сделал тест на COVID-19, который оказался положительным.
"Через несколько дней после самоизоляции я почувствовал себя плохо, и сделал тест на коронавирус. Мы планировали сделать все, чтобы шоу Watch What Happens Live выходило регулярно, работая над ним дома, но пока мы приостанавливаем работу над этим, чтобы я мог сконцентрироваться на том, чтобы поправиться. Я хочу поблагодарить всех медиков профессионалов, которые неустанно работают для всех нас, а также призываю всех оставаться дома и заботиться о своем здоровье", — написал он в обращении к фанам.
Фото: https://www.instagram.com/p/B9-LVMpBe9p/
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