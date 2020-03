Звезда "Мстителей" Идрис Эльба заболел коронавирусом

Вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус, настолько опасна, что от нее не в силах уберечься ни обычный человек, ни знаменитость. Болезнь уже успела задеть не одну звезду, в том числе и любимца миллионов, звезду культовой ленты "Мстители" Идриса Эльбу.

Об этом актер сообщил на своей странице в твиттере.

Сначала Том Хэнкс, потом Ольга Куриленко, теперь Идрис Эльба. Новый вирус Covid-19 безжалостный и безразлично – это простой человек, или всемирно известные звезды – избежать болезни трудно, нужно очень хорошо заботиться о себе.

Идрис не отчаивается и не паникует, верит в то, что совсем скоро выздоровеет и призывает поклонников беречь себя и своих родных. Также 47-летний актер пообещал сообщать им о своем состоянии.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020