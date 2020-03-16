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Звезда "Мстителей" Идрис Эльба заболел коронавирусом

Звезда "Мстителей" Идрис Эльба заболел коронавирусом
21:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Известный голливудский актер прошел тест на коронавируса.

Вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус, настолько опасна, что от нее не в силах уберечься ни обычный человек, ни знаменитость. Болезнь уже успела задеть не одну звезду, в том числе и любимца миллионов, звезду культовой ленты "Мстители" Идриса Эльбу.

Об этом актер сообщил на своей странице в твиттере.

Сначала Том Хэнкс, потом Ольга Куриленко, теперь Идрис Эльба. Новый вирус Covid-19 безжалостный и безразлично – это простой человек, или всемирно известные звезды – избежать болезни трудно, нужно очень хорошо заботиться о себе.

Идрис не отчаивается и не паникует, верит в то, что совсем скоро выздоровеет и призывает поклонников беречь себя и своих родных. Также 47-летний актер пообещал сообщать им о своем состоянии.

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Этим утром я прошел тест на COVID-19, он оказался положительным. Чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов, но я нахожусь в изоляции с тех пор, как узнал, что могу быть инфицирован вирусом, – написал в публикации Эльба.

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Мстители, Актер, Идрис Эльба, Коронавирус.
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