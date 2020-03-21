Звезда сериала "Остаться в живых" заразился коронавирусом

Новости шоу бизнеса:К числу знаменитостей, которые заразились, присоединился и 51-летний американский киноактер Дэниэл Дэ Ким.

Вчера, 20 марта, на личной странице звезды в инстаграме появилось видеообращение, в котором он объявил о заражении коронавирусом. Дэниэл Дэ Ким отметил, что о болезни он узнал только в четверг, 19 марта.

Актер обнародовал, что вирус он подхватил во время съемок в Нью-Йорке. Сейчас знаменитость находится на самоизоляции в собственном доме на Гавайях, куда вернулся после приостановки рабочего процесса в связи с пандемией коронавируса.

Дэниэл Дэ Ким отметил, что сначала почувствовал симптомы простуды, а затем решился на тест, результаты которого оказались неутешительными. Однако звезда сериала "Остаться в живых" чувствует себя хорошо и не теряет позитив. Он призывает общество соблюдать меры безопасности, оставаться дома и тщательно мыть руки.

Вчера мне поставили диагноз COVID-19. Похоже, у меня все будет в порядке, но я хотел бы поделиться своим путем с вами. Надеюсь, что вы все остаетесь в безопасности, чувствуете спокойными и прежде всего здоровыми, – написал Дэниэл Дэ Ким.

Напомним: