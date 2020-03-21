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Звезда сериала "Остаться в живых" заразился коронавирусом

Звезда сериала "Остаться в живых" заразился коронавирусом
14:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:К числу знаменитостей, которые заразились, присоединился и 51-летний американский киноактер Дэниэл Дэ Ким.

Вчера, 20 марта, на личной странице звезды в инстаграме появилось видеообращение, в котором он объявил о заражении коронавирусом. Дэниэл Дэ Ким отметил, что о болезни он узнал только в четверг, 19 марта.

Актер обнародовал, что вирус он подхватил во время съемок в Нью-Йорке. Сейчас знаменитость находится на самоизоляции в собственном доме на Гавайях, куда вернулся после приостановки рабочего процесса в связи с пандемией коронавируса.

Дэниэл Дэ Ким отметил, что сначала почувствовал симптомы простуды, а затем решился на тест, результаты которого оказались неутешительными. Однако звезда сериала "Остаться в живых" чувствует себя хорошо и не теряет позитив. Он призывает общество соблюдать меры безопасности, оставаться дома и тщательно мыть руки.

Звезды, инфицированные коронавирусом Covid-19

Вчера мне поставили диагноз COVID-19. Похоже, у меня все будет в порядке, но я хотел бы поделиться своим путем с вами. Надеюсь, что вы все остаетесь в безопасности, чувствуете спокойными и прежде всего здоровыми, – написал Дэниэл Дэ Ким.

Напомним:

  • Звезда "Мстителей" Идрис Эльба заболел коронавирусом. Известный голливудский актер прошел тест на коронавирус.

  • У норвежского актера Кристофера Гивью, известного своими ролями Тормунда в "Игре престолов" и Родоса в фильме "Форсаж-8", обнаружили коронавирус. Сейчас он с семьей находится на самоизоляции в родной Норвегии.

  • Актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заразилась коронавирусом.

  • Хайди Клум пришлось расстаться с молодым мужем из-за подозрений на коронавирус. 46-летняя Хайди Клум и ее муж Том Каулитц вынуждены соблюдать дистанцию в ожидании результатов теста на коронавирус.

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Знаменитость, Коронавирус, актре, Дэниэл Дэ Ким.
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