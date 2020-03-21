Звезда сериала "Остаться в живых" заразился коронавирусом

Вчера, 20 марта, на личной странице звезды в инстаграме появилось видеообращение, в котором он объявил о заражении коронавирусом. Дэниэл Дэ Ким отметил, что о болезни он узнал только в четверг, 19 марта.
Актер обнародовал, что вирус он подхватил во время съемок в Нью-Йорке. Сейчас знаменитость находится на самоизоляции в собственном доме на Гавайях, куда вернулся после приостановки рабочего процесса в связи с пандемией коронавируса.
Дэниэл Дэ Ким отметил, что сначала почувствовал симптомы простуды, а затем решился на тест, результаты которого оказались неутешительными. Однако звезда сериала "Остаться в живых" чувствует себя хорошо и не теряет позитив. Он призывает общество соблюдать меры безопасности, оставаться дома и тщательно мыть руки.
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Hi everyone- yesterday I was diagnosed with COVID-19, the disease caused by the coronavirus. Looks like I’ll be ok, but I wanted share my journey with you in the hopes that you find it informative or helpful. Hope you all stay safe, calm, and above all, healthy.
Вчера мне поставили диагноз COVID-19. Похоже, у меня все будет в порядке, но я хотел бы поделиться своим путем с вами. Надеюсь, что вы все остаетесь в безопасности, чувствуете спокойными и прежде всего здоровыми, – написал Дэниэл Дэ Ким.
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