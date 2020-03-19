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Заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о своем самочувствии

Заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о своем самочувствии
14:10 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Ольга Куриленко продолжает лечение от коронавирусной инфекции.

Актриса украинского происхождения Ольга Куриленко рассказала подписчикам в Instagram о том, где она находится и как переносит коронавирус.

"Всем привет! Сегодня мне уже лучше, температура ушла. Слышала, многие не знают, где я нахожусь. Так вот, я в Лондоне", — написала она.

"Как я узнала, что это не простуда, а коронавирус? Сделала тест и получила положительный результат. Какие лекарства мне назначили врачи? Никаких, только парацетамол на случай высокой температуры. Так или иначе я пью витамины для укрепления иммунитета" — пишет актриса. 

Фото: https://www.instagram.com/p/B94THD4Je_a/

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Также Куриленко перечислила, какие именно витамины она принимает и призвала подписчиков проконсультироваться с доктором перед началом курса.

Напомним, звездная пара Райан Рейнольдс и Блейк Лавли пожертвовали один миллион долларов канадским неправительственным организациям Feeding America и Food Banks Canada, которые оказывают помощь пожилым людям и людям с низким доходом.

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Знаменитости, Актриса, Вирус, Ольга Куриленко, Коронавирус, Заболевшие коронавирусом.
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