Заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о своем самочувствии

Новости шоу бизнеса:Ольга Куриленко продолжает лечение от коронавирусной инфекции.

Актриса украинского происхождения Ольга Куриленко рассказала подписчикам в Instagram о том, где она находится и как переносит коронавирус.

"Всем привет! Сегодня мне уже лучше, температура ушла. Слышала, многие не знают, где я нахожусь. Так вот, я в Лондоне", — написала она.

"Как я узнала, что это не простуда, а коронавирус? Сделала тест и получила положительный результат. Какие лекарства мне назначили врачи? Никаких, только парацетамол на случай высокой температуры. Так или иначе я пью витамины для укрепления иммунитета" — пишет актриса.

Фото: https://www.instagram.com/p/B94THD4Je_a/

Также Куриленко перечислила, какие именно витамины она принимает и призвала подписчиков проконсультироваться с доктором перед началом курса.

Напомним, звездная пара Райан Рейнольдс и Блейк Лавли пожертвовали один миллион долларов канадским неправительственным организациям Feeding America и Food Banks Canada, которые оказывают помощь пожилым людям и людям с низким доходом.