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СМИ: Королева Елизавета II не появится на публике вплоть до Пасхи

СМИ: Королева Елизавета II не появится на публике вплоть до Пасхи
13:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Ее Величество решила провести несколько недель на карантине в Виндзоре.

Пандемия коронавируса заставила членов королевской семьи воздержаться от публичных выходов и отменить запланированные события. Особое внимание самоизоляции уделила 93-летняя королева Елизавета II, которая не будет покидать Виндзорский замок до Пасхи. Как пройдет карантин в замке и чем будет питаться Ее Величество – читайте в новости.

Как сообщает The Daily Mail, королева Великобритании покинет Букингемский дворец в четверг, 19 марта. По предварительным данным, Елизавета II пробудет на самоизоляции до 12 апреля 2020 года.

Прислушалась королева и к советам во время пандемии: она отменила все запланированные мероприятия и сократила персонал в Виндзорском замке до нескольких человек. Интересно, что в свою резиденцию Елизавета II отправится сама, а ее муж принц Филипп проведет карантин в коттедже в Сандригеме.

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Шеф-повар Дарен МакГреди, который 15 лет работает на королевскую семью, раскрыл и секреты питания представителей монархии. По его словам, любимым блюдом Елизаветы II является ирландское рагу. Поэтому он предполагает, что во время карантина Ее Величество не забудет об этих кулинарных предпочтениях. Кроме этого, королева – любительница шоколада, запас которого есть в Виндзоре.

Королева поедет в Виндзорский замок на длительные каникулы. Она будет там в изоляции... Королева обожает шоколад. Она любит шоколадные пирожные. Это время не для диеты, а для отдыха, рассказал Дарен МакГреди.

Мужчина добавил, что королева Елизавета II не случайно выбрала именно Виндзорский замок, так как на его территории расположена ферма. Поэтому во время карантина Ее Величество будет питаться экопродуктами.

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