Настя "из Уханя" и глава Госмиграционной службы поженились: фото свадьбы

Анастасия Зинченко, ставшая известной как "девочка с собачкой из Уханя", вышла замуж за председателя Госмиграционной службы Украины Максима Соколюка. Молодожены опубликовали фотографии на своих страницах в Facebook и Instagram в субботу, 20 февраля.

"20.02.2021. Люблю", – подписали свои фото члены новой ячейки общества, созданной в годовщину их знакомства.

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Отметим, что Зинченко и Соколов всего несколько дней назад прилетели из Танзании, откуда не могли вылететь три дня. Из-за технической неисправности самолета Boeing 737-800 рейс ненадолго задержали, потом еще задержали – и в результате почти две сотни пассажиров несколько дней оказались без возможности вернуться домой.

Напомним, Настя Зинченко стала знаменитой после вспышки эпидемии коронавиурса в Ухане, где девушка работала танцовщицей в ночном клубе. Ровно год назад, после начавшейся в Китае пандемии коронавируса, Настя не смогла вернутся в Украину, потому что в самолет отказались взять ее собачку по кличке Мишель. Среди прочих официальных лиц, вернуться домой ей тогда помогал глава Госмиграционнной службы Максим Соколюк. В процессе длительного общения у молодых людей завязались романтические отношения.