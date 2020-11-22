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"Просто Володя": Фреймут показала своего мужчину (фото)

"Просто Володя": Фреймут показала своего мужчину (фото)
Обновлено 07:50 Сегодня Телеграф Фото: instagram Оли Фреймут

Украинская телеведущая Оля Фреймут, которая в новом выпуске "Танцев со звездами" вместе с Олегом Винником станет ведущей звездного балкона, показала редкое фото своего мужа Владимира и поздравила его с днем рождения.

Оля и дети приготовили для главного мужчины семейства чудесный торт, на котором было написано: "Папа, с днем рождения", а на верхушке прикреплен маленький человечек.

"Володя, с днем рождения", - подписала совместную с мужем фотографию телеведущая.

 
 
 
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Поклонники Фреймут присоединились к поздравлению и пожелали мужчине крепкого здоровья и любви.

Ранее "Телеграф" писал, что известная телеведущая Ольга Фреймут наткнулась на критику из-за своего участия в шоу "Танцы со звездами-2020".

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Все по теме:

Поздравление, Ольга Фреймут, День рождение, Оля Фреймут.

Автор:

Телеграф
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