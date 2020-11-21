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«Все равно красавица»: Леся Никитюк повеселила фанатов бодипозитивным фото

«Все равно красавица»: Леся Никитюк повеселила фанатов бодипозитивным фото
Обновлено 15:59 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая во второй раз станет судьей проекта "Танцы со звездами", позабавила сеть очередным кадром.

Красавица выложила на своей официальной странице в Инстаграм фото, на котором предстала располневшей. У нее появился второй подбородок, а щеки заметно округлились. Видно, Леся использовала специальное приложение, которое и изменило ее внешность.

"Бодипозитив!!! обожаю. Даже если мое тело когда-то изменится, любить себя, я не перестану. А вы меня будете любить такой?" - спросила Никитюк у своих подписчиков.

 
 
 
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Конечно фанаты телеведущей заверили, что она всегда будет выглядеть красивой и они ее ни за что не разлюбят.

Ранее "Телеграф" писал, что украинская телеведущая Леся Никитюк потроллила певиц MARUV и Олю Полякову.

Кроме этого, 33-летняя звезда рассказала, как на ее имени наживаются мошенники.

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Леся Никитюк.

Автор:

Телеграф
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