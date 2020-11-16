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Леся Никитюк потроллила Олю Полякову за ляп на "Танцях з зірками" (видео)

Леся Никитюк потроллила Олю Полякову за ляп на "Танцях з зірками" (видео)
Обновлено 11:14 Сегодня Телеграф

Вечером состоялся 12 выпуск талант-шоу "Танцы со звездами", где ведущей балкона была украинская артистка Оля Полякова. Напомним, что из-за низких оценок в этом эфире с проекта ушла пара - Сергей Мельник и Аделина Дели.

После съемок Полякова решила сообщить своим подписчикам в сториз Инстаграма, что эфир закончился и призвала поклонников подписаться на ее социальные сети. Проговорила она это на украинском языке, но с одним ляпом: "Підписуйтесь на мої соціальні сіті" ("На мои социальные сети").

А вот телеведущая Леся Никитюк, которая является подругой певицы, указала ей на ошибку на своей странице и уточнила, что правильней будет сказать "соціальні мережі".

Обе звезды позабавились нелепым моментом, после которого Никитюк сделала комплимент Поляковой.

"Вот Полякова молодец. Как бы ее не закидывали мусором, она соберет этот мусор, оденет на себя, выйдет в эфир и доведет ото факт, что она топова артистка", -говорит телеведущая.

Оля Полякова в своем репертуаре после ляпа:

Ранее на Олю Полякову обрушилась критика из-за ее выступления с российским артистом Филиппом Киркоровым. Позже она объяснилась.

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Оля Полякова, Леся Никитюк.

Автор:

Телеграф
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