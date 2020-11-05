"Как это красиво, Оля!" Киркоров показал Полякову с неприличного ракурса (видео)

«Королева ночи» Оля Полякова присоединилась к российским артистам на фестивале PaRUS 2020, который прошел 4 ноября в Дубае.

О своем выступлении на фестивале певица рассказала у себя на страничке в Инстаграм.

Выступить на PaRUS 2020 украинскую артистку пригласил Филипп Киркоров. Еще в 2019 году артисты договорились выступить вместе на концерте. В одной из сторис Полякова даже называет Киркорова своим талисманом.

Так как Оля Полякова носит «титул» Королевы ночи, то Филипп Киркоров решил «наградить» себя званием Короля солнца.

Стоит отметить, что организаторы концерта назвали выступление Киркорова и Поляковой «лучшим шоу России и Украины на одной сцене».

В Инстаграм-сторис Поляковой и Киркорова можно увидеть много совместных видео и фото с концерта.

Также, Филипп Киркоров в одной из сторис написал «Какая символическая встреча в Дубае в День народного единства! …Воссоединение!», отметив, что их выступление проходит в российский государственный праздник.

Ранее, «Телеграф» писал, что старшая дочь Оли Поляковой перекрасилась в темно-русый.