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"Как это красиво, Оля!" Киркоров показал Полякову с неприличного ракурса (видео)

"Как это красиво, Оля!" Киркоров показал Полякову с неприличного ракурса (видео)
Обновлено 11:32 Сегодня Телеграф

«Королева ночи» Оля Полякова присоединилась к российским артистам на фестивале PaRUS 2020, который прошел 4 ноября в Дубае.

О своем выступлении на фестивале певица рассказала у себя на страничке в Инстаграм.

Выступить на PaRUS 2020 украинскую артистку пригласил Филипп Киркоров. Еще в 2019 году артисты договорились выступить вместе на концерте. В одной из сторис Полякова даже называет Киркорова своим талисманом.

Так как Оля Полякова носит «титул» Королевы ночи, то Филипп Киркоров решил «наградить» себя званием Короля солнца.

Стоит отметить, что организаторы концерта назвали выступление Киркорова и Поляковой «лучшим шоу России и Украины на одной сцене».

 
 
 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ PARUS Программа 3 ноября: Самый брутальный концерт года, состоящий из мэтров Российской музыки. Стас Михайлов, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Леонид Агутин 4 ноября: Лучшее шоу России и Украины на одной сцене! Филипп Киркоров, Оля Полякова 5 ноября: Легендарное многоголосие Хора Турецкого и всемирно известный виолончелист Luka Sulic Билеты можно приобрести по ссылке в профиле! PARUS MUSIC FESTIVAL The Program November 3: the most brutal concert of the year with masters of Russian music. Stas Mikhailov, Valery Meladze, Soso Pavliashvili, Leonid Agutin November 4: The best Russia and Ukraine show on the same stage! Philip Kirkorov, Olya Polyakova  November 5: the legendary multi-voice Turetsky Choir and world-famous cellist Luka Sulic To buy tickets, follow the link in our profile! #parusfest #mpremiere #dubai #uae #границыоткрыты #dubaiopen #оаэ #отдыхвэмиратах #отдыхвдубае #emirates #эмираты #дубай #стасмихайлов #сосопавлиашвили #леонидагутин #агутин #меладзе #киркоров #оляполякова #хортурецкого #lukasulic

Публикация от Music Festival «PaRUS» (@parus_fest)

В Инстаграм-сторис Поляковой и Киркорова можно увидеть много совместных видео и фото с концерта.

Также, Филипп Киркоров в одной из сторис написал «Какая символическая встреча в Дубае в День народного единства! …Воссоединение!», отметив, что их выступление проходит в российский государственный праздник.

Ранее, «Телеграф» писал, что старшая дочь Оли Поляковой перекрасилась в темно-русый.

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Все по теме:

Филипп Киркоров, Певец, Оля Полякова, Королева ночи.

Автор:

Телеграф
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