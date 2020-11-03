Дочь Оли Поляковой сменила имидж (фото)

Маша Полякова, старшая дочь Оли Поляковой, активно занимается своим продвижением в мир шоу-бизнеса. Девушка активно ведет свою страничку в Инстаграм, и конечно же ей отлично помогает ее звездная мама.

3 ноября, Маша опубликовала в Инстаграм сторис фотографию, на которой предстала в новом образе – девушка решила сметить цвет волос.

Сказать, что изменения кардинальные, не скажешь, однако это первое перевоплощение юной Маши. Натуральный каштановый цвет волос стал темно-русым.

Звездная мама также разместила несколько снимков дочери у себя в сторис, добавив опрос идет ли Маше новый цвет волос.

"Маруся в новом цвете", – написала она.

Ранее, «Телеграф» писал, что Оля Полякова отменила, запланированный на 26 октября концерт во Дворце спорта в Киеве.