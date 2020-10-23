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Оля Полякова опечалила фанатов новостью о концертах

Оля Полякова опечалила фанатов новостью о концертах
Обновлено 15:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram Оли Поляковой
Украинская певица Оля Полякова огорчила поклонников своего творчества новостью о переносе концерта в Киеве на неопределенное время.

На своей официальной странице в Инстаграм Полякова сообщила, что запланированный 26 октября концерт во Дворце спорта в Киеве был отменен из-за коронавируса.

Исполнительница отметила, что несколько человек из ее коллектива и технической группы заболели COVID-19, а многие плохо себя чувствуют и ждут результатов тестов.

"Я и сама повторно иду сегодня сдавать тест, потому что несколько дней чувствую себя неважно", - заявила артистка.

 
 
 
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В общем, жизнь вносит свои коррективы... Только-только получили возможность провести концерт со всеми мерами и ограничениями, только мы начали собирать команду нашего шоу, только-только начали репетиции, как оказалось, что несколько человек из коллектива и технической группы заболели, а многие плохо себя чувствуют и ждут результатов тестов. Я и сама повторно иду сегодня сдавать тест, потому что несколько дней чувствую себя неважно. И хоть тест, который я прошла три дня назад ничего не выявил и я думаю, что это простая простуда, эти дни мы репетировали, находились в контакте и вчера вечером и сегодня коллектив сдает тесты... Поэтому я вынуждена просить организаторов перенести концерт. Они сделали все, чтобы он состоялся, я от себя также приложила все усилия, чтобы мы могли делать свою работу, чтобы со всеми ограничениями мы могли выполнить свои обязательства перед зрителями, но обстоятельства сложились иначе. ‼️ Поэтому, прошу сохранять билеты, новую дату мы сообщим позже. И как всегда напомню, чтобы вы берегли себя, своих близких, носили маски, мыли руки. И помните, что стресс и паника хуже любой эпидемии! Находите место для хороших эмоций, улыбайтесь! #оляполякова #26жовтня #дворецспорта #26октября

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Фанаты, которые уже купили билеты на этот концерт, пожелали скорейшего выздоровления команде Поляковой.

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Напомним о том, что певица Оля Полякова, которая на фоне эпидемии дала концерт в Харькове, недавно сдала ПЦР-тест, так как заподозрила у себя Covid-19.

Кроме этого, украинская эстрадная певица посоветовала, как не заболеть коронавирусом.

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Все по теме:

Киев, Концерты, Коронавирус, Оля Полякова, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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