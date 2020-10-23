Оля Полякова опечалила фанатов новостью о концертах

Украинская певица Оля Полякова огорчила поклонников своего творчества новостью о переносе концерта в Киеве на неопределенное время.

На своей официальной странице в Инстаграм Полякова сообщила, что запланированный 26 октября концерт во Дворце спорта в Киеве был отменен из-за коронавируса.

Исполнительница отметила, что несколько человек из ее коллектива и технической группы заболели COVID-19, а многие плохо себя чувствуют и ждут результатов тестов.

"Я и сама повторно иду сегодня сдавать тест, потому что несколько дней чувствую себя неважно", - заявила артистка.

Фанаты, которые уже купили билеты на этот концерт, пожелали скорейшего выздоровления команде Поляковой.

Напомним о том, что певица Оля Полякова, которая на фоне эпидемии дала концерт в Харькове, недавно сдала ПЦР-тест, так как заподозрила у себя Covid-19.

Кроме этого, украинская эстрадная певица посоветовала, как не заболеть коронавирусом.