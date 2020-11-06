"Он просто хочет мира": Полякова ответила на шумиху вокруг выступления с Киркоровым

«Королева ночи» Оля Полякова 4 ноября выступила на фестивале PaRUS 2020, который отгремел в Дубае. На фестиваль ее пригласил Филипп Киркоров, с ним Полякова и разделила выступление на концерте.

После, на певицу обрушился шквал негатива и критики – подписчики звезды считают, что Оля предала Украину. На это Полякова не могла не отреагировать.

На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала видео-обращение к хейтерам, в котором прокомментировала сложившуюся ситуацию.

«Вот я приехала с эмиратщины и смотрю, разводят тут очередной срач. Это уже просто смешно» - говорит Полякова.

Знаменитость подчеркнула, что в этом событии не было никакого политического подтекста, и называть выступление в ОАЕ «зрадою» - это бред. Артистка не понимает, с каких пор Филипп Киркоров стал врагом Украины, и почему, когда она гуляла с артистом в Майями, и все это было в новостях, почему то ни у кого вообще не вызвало ничего подобного рядом с тем, что устроили сейчас.

Весной, во время локдауна, Филипп и Оля вели совместные эфиры в Инстаграм, певец участвовал онлайн-шоу "ПоляВидение" и тоже - ни слова кривого, все нормально, никаких проблем. А тут – «зрадниця».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 5 Ноя 2020 в 1:37 PST

Подписчики считают, что Полякова изменила своим принципам, на что Оля ответила, что в России она не выступает, она в Дубае выступила.

«Дубай. Напомните мне, пожалуйста, где в России находится этот город, чтобы что-то писать про "зраду" и про мою позицию, что она там как-то поменялась» - говорит артистка.

Фестиваль PaRUS проводится уже не первый год в Арабских Эмиратах для всех русскоязычных жителей и туристов этой страны.

"Если вас смущает, что этим людям понятен русский язык, то прекратите тогда писать на русском свои комментарии, Прекратите разговаривать на нем, а лучше прекратите понимать его. Забудьте все, что вы на нем знаете, что учили, что читали... И когда в турецком отеле услышите русский язык, скажите, что вы его не понимаете и срочно меняйте отель. Тогда это будет честно", – отметила Полякова.

В комментариях многие начали поддерживать Полякову, отмечая, что те все слова сказаны из-за зависти и от безделья, а то и вообще, то все проплаченные отзывы. «Людям просто нечем видимо заняться! Олечка, выступайте!! Держитесь!! Королева, жгите!!», «Когда не могут переплюнуть, стараются оплевать», «Как всегда смело и честно!», «Людям некуда деть свой негатив,а тут снова Полякова да ещё и с супостатом» - пишут фаны.

Ранее, «Телеграф» писал, что еще одна украинская исполнительница попала под "раздачу" от фанов - Alyona Alyona сняла клип с Александром Гудковым.