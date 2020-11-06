"Он просто хочет мира": Полякова ответила на шумиху вокруг выступления с Киркоровым

«Королева ночи» Оля Полякова 4 ноября выступила на фестивале PaRUS 2020, который отгремел в Дубае. На фестиваль ее пригласил Филипп Киркоров, с ним Полякова и разделила выступление на концерте.
После, на певицу обрушился шквал негатива и критики – подписчики звезды считают, что Оля предала Украину. На это Полякова не могла не отреагировать.
На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала видео-обращение к хейтерам, в котором прокомментировала сложившуюся ситуацию.
«Вот я приехала с эмиратщины и смотрю, разводят тут очередной срач. Это уже просто смешно» - говорит Полякова.
Знаменитость подчеркнула, что в этом событии не было никакого политического подтекста, и называть выступление в ОАЕ «зрадою» - это бред. Артистка не понимает, с каких пор Филипп Киркоров стал врагом Украины, и почему, когда она гуляла с артистом в Майями, и все это было в новостях, почему то ни у кого вообще не вызвало ничего подобного рядом с тем, что устроили сейчас.
Весной, во время локдауна, Филипп и Оля вели совместные эфиры в Инстаграм, певец участвовал онлайн-шоу "ПоляВидение" и тоже - ни слова кривого, все нормально, никаких проблем. А тут – «зрадниця».
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Подписчики считают, что Полякова изменила своим принципам, на что Оля ответила, что в России она не выступает, она в Дубае выступила.
«Дубай. Напомните мне, пожалуйста, где в России находится этот город, чтобы что-то писать про "зраду" и про мою позицию, что она там как-то поменялась» - говорит артистка.
Фестиваль PaRUS проводится уже не первый год в Арабских Эмиратах для всех русскоязычных жителей и туристов этой страны.
"Если вас смущает, что этим людям понятен русский язык, то прекратите тогда писать на русском свои комментарии, Прекратите разговаривать на нем, а лучше прекратите понимать его. Забудьте все, что вы на нем знаете, что учили, что читали... И когда в турецком отеле услышите русский язык, скажите, что вы его не понимаете и срочно меняйте отель. Тогда это будет честно", – отметила Полякова.
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Так, люди... Дорогие мои и те, которые не очень дорогие, и которые совсем не мои... те, у кого в профиле нет фотографии, в ленте нет истории и всего десять подписчиков. Вот я приехала с эмиратщины и смотрю, разводят тут очередной срач. Это уже просто смешно. Видите ли, кому-то не понравилось то, что я выступила в Арабских Эмиратах на совместном концерте с Филиппом Киркоровым. Видите ли, это, оказывается, "зрада", а сам Филипп, оказывается, враг Украины. Я, конечно, могла бы отнести весь этот хэйт на общий стресс и карантин, который сильно влияет на психику, и без того угнетенную выборами, пандемией. И не обращать внимания на политически озабоченных и просто больных на голову, но мне вот что стало особенно интересно. Я бы сказала, подозрительно интересно. ⚡️ В январе я гастролировала в США и Канаде. Мы встретились с Филиппом в Майями, где он, кстати, и предложил мне выступить с ним вместе в Эмиратах. Мы вместе отдыхали, ходили в рестораны, на вечеринки, выходили в эфир, снимали сториз. Все это было в новостях. Но тогда это ни у кого вообще не вызвало ничего подобного рядом с тем, что сегодня устроили. Ни комментариев, ни новостей, ничего. ‼️ Весной, во время локдауна, мы с Филиппом вышли в прямой эфир моего онлайн-шоу "ПоляВидение" и тоже - ни слова кривого, все нормально, никаких проблем. А тут что-то пошло не так?! Это что же, интересно? С каких пор Филипп Киркоров, ставший звездой ещё при царе Горохе, который слова кривого не сказал ни против нашей страны, ни против нашего народа, вдруг стал врагом? А общение с ним стало преступлением против человечества Может так кому-то очень нужно. Об этом мы тоже поговорим... Смотрим дальше Дубай. Напомните мне, пожалуйста, где в России находится этот город, чтобы что-то писать про "зраду" и про мою позицию, что она там как-то поменялась. А она у меня четкая и конкретная: я буду выступать там, где хочу и с кем хочу, и считаю возможным для себя. ‼️ В России я не выступаю. В Дубае я выступаю. Если эта позиция не совпадает с вашей, то это ваши проблемы. Я не собираюсь ее с вами согласовывать, обсуждать. Продолжение под постом
В комментариях многие начали поддерживать Полякову, отмечая, что те все слова сказаны из-за зависти и от безделья, а то и вообще, то все проплаченные отзывы. «Людям просто нечем видимо заняться! Олечка, выступайте!! Держитесь!! Королева, жгите!!», «Когда не могут переплюнуть, стараются оплевать», «Как всегда смело и честно!», «Людям некуда деть свой негатив,а тут снова Полякова да ещё и с супостатом» - пишут фаны.
Ранее, «Телеграф» писал, что еще одна украинская исполнительница попала под "раздачу" от фанов - Alyona Alyona сняла клип с Александром Гудковым.