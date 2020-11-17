Леся Никитюк расстроилась из-за мошенников в интернете

«Случился курьезный момент» - говорит известная украинская телеведущая Леся Никитюк. Одна из ее фан-страничек решила немного подзаработать на имени Леси Ивановны.

Дело вот в чем – с одной из таких фан-страниц, вымогают деньги за пост от Леди Ле. Всего за 300 грн телеведущая якобы опубликует Вашу рекламу у себя на страничке. Так, как были случаи, что люди скидывали эти деньги, Леся Никитюк предупреждает, что это неправда.

«Это разводняк» - говорит Леся Ивановна, которая судя по видео, очень расстроена от случившейся ситуации.

Также, телеведущая отметила, что на данный момент у нее нет официальной фан-страницы, а эту ведут люди, которых она не знает.

Ранее, «Телеграф» рассказывал, что Леся Никитюк подловила Олю Полякову на незнании украинского языка.