Знаешь, сколько тебе на них работать? Леся Никитюк подколола Марув из-за новой обуви

Украинская телеведущая Леся Никитюк знатная модница. Девушка часто делится стильными образами на своей странице в Инстаграм.

20 ноября, на ее личной страничке появился новый пост, на котором Леся Ивановна похвасталась новым приобретением – дизайнерскими туфлями от бренда AMINA MUADDI. Леди Ле решила новой обуви посвятить пост полностью, поэтому на снимке только ее ножки на фоне туманного Киева.

«Яркий акцент в этот серый день» - подписала снимок телеведущая.

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Новые туфли Никитюк отметила украинская певица Марув, которая написала, что и сама за ними охотится. Леся решила подколоть артистку, и в шутливой форме ответила, что Ане (настоящее имя Марув) придется отработать «аж полтора» концерта ради этих туфелек.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что именем Леси Никитюк воспользовались мошенники.