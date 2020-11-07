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"Почему со мной так поступили": Фреймут пожаловалась на злых хейтеров из-за участия в "Танцях з зірками"
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"Почему со мной так поступили": Фреймут пожаловалась на злых хейтеров из-за участия в "Танцях з зірками"

"Почему со мной так поступили": Фреймут пожаловалась на злых хейтеров из-за участия в "Танцях з зірками"
Обновлено 13:25 Сегодня Телеграф Фото: instagram Ольги Фреймут

Еще во время участия в проекте на Фреймут сыпались множество негативных отзывов о ее зажатости на паркете. Украинская телеведущая, которая на прошлой неделе покинула шоу "Танцы со звездами", ответила на критику хейтеров в сети. 

На своей личной странице в Инстаграм ведущая выложила сториз, в которых она отвечает на колкие замечания своих недоброжелателей.

Так, Фреймут призналась, что старалась не читать о себе в сети. Позже, по просьбе друзей, она все же решила узнать, что о ней думает аудитория. Несмотря на множество похвальных отзывов, было также и море ненависти.

"Кто-то писал страшные вещи, которые даже не буду повторять. Такое впечатление, что я начала какую-то войну или придумала коронавирус, или кого-то убила. То есть про меня писали, как про какую-то негодяйку. А я просто танцевала, - заявила Фреймут. - Постоянные головные боли, мигрени, травмы, о которых я не говорила. И здесь столько грязи. Кажется мне, что уже никто не несет ответственности за зло".

Ольга Фреймут после вылета из "Танців з зірками" обула резиновые сапоги и показала, где живет

Телеведущая искренне не понимает, почему к ней столько негативного внимания: "Почему обошлись так со мной? Почему именно в мой адрес летят все эти кошмары? Над этим я сейчас и думаю", - подытожила Фреймут.

Ранее "Телеграф" писал, в 11 выпуске проекта "Танцы со звездами" приглашенной судьей станет Ксения Мишина, а ведущим на балконе - Юрий Ткач.

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Ольга Фреймут, Танцы со звездами, Танці з зірками.

Автор:

Телеграф
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