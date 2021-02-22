Скачать
Понедельник, 22.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Закрытие каналов Медведчука - сильный шаг Зеленского, а Путин поступил не по-родственному, - Алеся Бацман
Закрытие каналов Медведчука - сильный шаг Зеленского, а Путин поступил не по-родственному, - Алеся Бацман
Уруский "засветился" на фото с Кадыровым в ОАЭ: Шмыгаль требует объяснений
Уруский "засветился" на фото с Кадыровым в ОАЭ: Шмыгаль требует объяснений
Республиканская партия развалится, а Трамп уйдет из политики: какое будущее ждет США
Республиканская партия развалится, а Трамп уйдет из политики: какое будущее ждет США
Сегодня ЕС может ввести санкции против РФ по делу Навального: чего ждать Москве
Сегодня ЕС может ввести санкции против РФ по делу Навального: чего ждать Москве

Огневич выложила чувственные фото, от которых перехватывает дыхание

Огневич выложила чувственные фото, от которых перехватывает дыхание
Обновлено 11:06 Сегодня Телеграф Фото: instagram Златы Огневич

Украинская певица Злата Огневич, которая поделилась подборкой книг по самосовершенствованию, разместила кадры из новой, откровенной фотосессии.

Соблазнительные снимки артистки были опубликованы на ее официальной странице в Инстаграме.

Анна Тринчер похвасталась первыми тату на своем теле (фото)

Кроме этого, Огневич поделилась с подписчиками красивым стихом о любви на украинском языке.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

"Счастья - полные штаны": Влад Яма показал, как весело провел день с семьей (фото)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

"Знаю, как Вам нравится смотреть бекстейдж. За красивыми фото стоит много работы целой команды. А еще - очень важно внутреннее наполнение", - пишет Огневич. "Ты проживаешь роль, ощущаешь ее каждой своей клеточкой и, словно, знакомишься с собой, новым. Во время таких сетов я включаю фантазию на полную! О, если бы Вы только знали, какие мысли и фантазии проносятся в сознании во время съемки. Очень мечтаю о большом кино....".

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Злата известна своей любовью к проектам, которые завораживают. Так, недавно певица снялась в воодушевляющей фотосессии, которая безумно понравилась ее поклонникам и поклонницам.

Напомним, что на днях исполнительница Злата Огневич со слезами на глазах рассказала, как ее именем воспользовались аферисты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 438

Все по теме:

Стиль, Злата Огневич, Фотосессии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Харькове задержали работавшего на Россию агента: раскрыты первые детали (видео)
02 Леденящую красоту Азовского моря показали на фото и видео
03 Позиции разнесло: Арестович рассказал о потерях боевиков "ДНР" возле Горловки
04 Представители военных вузов влипли в скандал со школьником в Днепре
05 Сестры с "Алиби" вернулись на сцену: как прошло их слепое прослушивание в шоу "Голос країни" (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Максимальный пафос: в Москве владелец квартиры в хрущевке пристроил собственный... лифт (фото)
Максимальный пафос: в Москве владелец квартиры в хрущевке пристроил собственный... лифт (фото)
Смерть 11-летнего американца от аномальных морозов: семья мальчика требует компенсацию в $100 млн
Смерть 11-летнего американца от аномальных морозов: семья мальчика требует компенсацию в $100 млн
&quot;Почувствуйте себя украинцами&quot;: жителям Техаса из-за морозов пришли неподъемные счета за коммуналку
"Почувствуйте себя украинцами": жителям Техаса из-за морозов пришли неподъемные счета за коммуналку
Огневич выложила чувственные фото, от которых перехватывает дыхание
Огневич выложила чувственные фото, от которых перехватывает дыхание
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь