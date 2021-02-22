Огневич выложила чувственные фото, от которых перехватывает дыхание

Украинская певица Злата Огневич, которая поделилась подборкой книг по самосовершенствованию, разместила кадры из новой, откровенной фотосессии.
Соблазнительные снимки артистки были опубликованы на ее официальной странице в Инстаграме.
Кроме этого, Огневич поделилась с подписчиками красивым стихом о любви на украинском языке.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
"Знаю, как Вам нравится смотреть бекстейдж. За красивыми фото стоит много работы целой команды. А еще - очень важно внутреннее наполнение", - пишет Огневич. "Ты проживаешь роль, ощущаешь ее каждой своей клеточкой и, словно, знакомишься с собой, новым. Во время таких сетов я включаю фантазию на полную! О, если бы Вы только знали, какие мысли и фантазии проносятся в сознании во время съемки. Очень мечтаю о большом кино....".
View this post on Instagram
Злата известна своей любовью к проектам, которые завораживают. Так, недавно певица снялась в воодушевляющей фотосессии, которая безумно понравилась ее поклонникам и поклонницам.
Напомним, что на днях исполнительница Злата Огневич со слезами на глазах рассказала, как ее именем воспользовались аферисты.