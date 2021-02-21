Анна Тринчер похвасталась первыми тату на своем теле (фото)

Украинская актриса, певица и суперфиналистка восьмого сезона "Голоса страны" Анна Тринчер похвасталась своими первыми татуировками.

Об этом она сообщила в Инстаграм.

"Я набила татухи. Какая больше нравится?", - написала Тринчер.

Как видно на обнародованных снимках, 19-летняя певица сделала себе две небольшие татуировки: бабочку на ключице и цветок в области локтя.

Фанаты восприняли такой шаг звезды с восторгом: "Очень красиво", "Обе нравятся", "Вау".

Как сообщалось ранее, Анастасия Зинченко, более известная как "девушка с собачкой из Уханя", 20 февраля вышла замуж за председателя Госмиграционной службы Украины Максима Соколюка.

Позже она рассказала, как отпраздновала свадьбу и похвасталась новыми татуировками, сделанными в честь памятного дня нею и ее возлюбленным.