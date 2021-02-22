Скачать
Понедельник, 22.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Главные события недели: санкции против Медведчука, Шария вызвали на допрос в СБУ, Рада ужесточила штрафы за пьяную езду
Главные события недели: санкции против Медведчука, Шария вызвали на допрос в СБУ, Рада ужесточила штрафы за пьяную езду
Зима ослабевает: какой погоды ждать сегодня украинцам
Зима ослабевает: какой погоды ждать сегодня украинцам
Крушение Боинга МАУ: Иран не хочет сотрудничать с Украиной в расследовании
Крушение Боинга МАУ: Иран не хочет сотрудничать с Украиной в расследовании
"Динамо" спаслось от поражения в эмоциональном матче с "Десной" (видео)
"Динамо" спаслось от поражения в эмоциональном матче с "Десной" (видео)

"Счастья - полные штаны": Влад Яма показал, как весело провел день с семьей (фото)

"Счастья - полные штаны": Влад Яма показал, как весело провел день с семьей (фото)
Обновлено 07:23 Сегодня Телеграф Фото: instagram Влада Ямы

Украинский хореограф и судья развлекательного шоу "Танці с зірками" Влад Яма, которому в ноябре прошлого года пришлось делать операцию на руке, поделился с подписчиками веселым семейным фото с отдыха в Майями.

Новый кадр, на котором позирует сам Влад, его супруга Лилия, сын Леон и друг семьи, появился на официальной странице танцора в Инстаграме.

Сергей Бабкин уточнил, во сколько ему обошлась операция на глаза в Австрии

"Охи покатались!!! Счастья - полные штаны!) Хотим ещёёёёё!!!!...", - весело подписал снимок уставший Яма, но довольный с высунутым языком.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by VLAD YAMA (@vladyama_official)

Видно, что звездная семья не любит пассивный отдых, а предпочитает проводить время активно.

"Ой, такие красивые": Фреймут поделилась редким фото со своим мужем

Подписчики Влада в соцсети расхвалили навое фото хореографа, а также пожелали его семье приятного отдыха и отметили красоту его жены Лилии.

Ранее Влад Яма показал, как выглядел в молодости с шикарной шевелюрой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 370

Все по теме:

Майями, Влад Яма, Лилия Яма.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Харькове задержали работавшего на Россию агента: раскрыты первые детали (видео)
02 Леденящую красоту Азовского моря показали на фото и видео
03 Представители военных вузов влипли в скандал со школьником в Днепре
04 Поиски потерявшегося в Карпатах туриста продолжаются: в небо подняли авиацию (видео)
05 Позиции разнесло: Арестович рассказал о потерях боевиков "ДНР" возле Горловки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Леденящую красоту Азовского моря показали на фото и видео
Леденящую красоту Азовского моря показали на фото и видео
Эпидемия не отступает, власти признаются в бессилии: жительница Чехии рассказала о новых реалиях
Эпидемия не отступает, власти признаются в бессилии: жительница Чехии рассказала о новых реалиях
К ИВЛ подключают даже младенцев: врач рассказала о ситуации с коронавирусом на Прикарпатье
К ИВЛ подключают даже младенцев: врач рассказала о ситуации с коронавирусом на Прикарпатье
Сестры с &quot;Алиби&quot; вернулись на сцену: как прошло их слепое прослушивание в шоу &quot;Голос країни&quot; (фото, видео)
Сестры с "Алиби" вернулись на сцену: как прошло их слепое прослушивание в шоу "Голос країни" (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь