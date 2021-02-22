"Счастья - полные штаны": Влад Яма показал, как весело провел день с семьей (фото)

Украинский хореограф и судья развлекательного шоу "Танці с зірками" Влад Яма, которому в ноябре прошлого года пришлось делать операцию на руке, поделился с подписчиками веселым семейным фото с отдыха в Майями.

Новый кадр, на котором позирует сам Влад, его супруга Лилия, сын Леон и друг семьи, появился на официальной странице танцора в Инстаграме.

"Охи покатались!!! Счастья - полные штаны!) Хотим ещёёёёё!!!!...", - весело подписал снимок уставший Яма, но довольный с высунутым языком.

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Видно, что звездная семья не любит пассивный отдых, а предпочитает проводить время активно.

Подписчики Влада в соцсети расхвалили навое фото хореографа, а также пожелали его семье приятного отдыха и отметили красоту его жены Лилии.

Ранее Влад Яма показал, как выглядел в молодости с шикарной шевелюрой.