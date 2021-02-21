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Сергей Бабкин уточнил, во сколько ему обошлась операция на глаза в Австрии

Сергей Бабкин уточнил, во сколько ему обошлась операция на глаза в Австрии
10:14 Сегодня Телеграф Фото: instagram Сергея Бабкина

Украинский артист Сергей Бабкин в январе этого года ошарашил своих коллег и поклонников заявлением о том, что ему требуется срочная операция на глаза, ведь у певца диагностировали редкое заболевание, которое встречается "раз на миллион".

В интервью Екатерине Осадчей в передаче "Світське життя" музыкант рассказывал, что сама операция стоила ему 2700 евро, а травму он мог получить около 11 лет назад во время игры на гитаре. В новом посте на странице Инстаграма Бабкин поведал об успешной операции на втором глазу, а для СМИ уточнил, что сумма в 2700 евро - это работа только одного заряда лазера.

Лазер

Фото: Сториз Инстаграма Сергея Бабкина

"На данный момент все лечение (2 операции), работа врача, обследования в Вене, препараты, различные манипуляции - стоили нам 15 000 евро", - объяснил Сергей. "Хочу, чтобы все было прозрачно для людей, которые пишут нам, у которых различные заболевания глаз и которые тоже собираются в Европу на лечение".

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Сейчас артист вернулся домой, а следующая операция у него назначена через пару месяцев: "Все воспаленные очаги зашиты. Вернуться в Вену мне необходимо через 2 месяца, чтобы "добить" первый глаз. Он был очень сложным и мощности лазера не хватило, чтобы убрать все пятна".

Сергей Бабкин в Вене

Сергей Бабкин в Вене

Напомним, что ранее супруга Сергея Бабкина Снежана рассказала подписчикам, как в Австрии проходят тест на коронавирус.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Лечение, Австрия, Вена, Сергей Бабкин.
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