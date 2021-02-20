Ирина Шейк прогулялась с 3-летней дочерью по заснеженному Нью-Йорку (фото)

Российская супермодель Ирина Шейк на днях прогулялась со своей маленькой дочерью Леей в заснеженном Нью-Йорке. Несмотря на холод и слякоть, знаменитость выбрала привлекательный и стильный, но не очень теплый для такой погоды наряд.

Ирина предстала на фото папарацци в черной шапке и бежевом пальто. Ее глаза прикрывали черные солнцезащитные очки, а лицо - защитная маска. Что до Леи, то она уютно устроилась в коляске, накрывшись одеялом с героями популярного мультсериала "Маша и Медведь".

Добавим, что 21 марта Лее, которая родилась у модели в 2017 году в гражданском браке с голливудским актером Брэдли Купером, исполнится 4 года.

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Ранее сообщалось, что Брэдли Купер посетил публичное мероприятие с дочерью Леей.

Отметим, что актер предпочитает не возить ребенка в коляске, а гулять с ней пешком и, иногда, носить на руках.

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Напомним, что Ирина Шейк состояла в отношениях с актером Брэдли Купером с 2015 года, а в июне 2019 года стало известно, что пара рассталась.