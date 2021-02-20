Ангел Victoria's Secret Эльза Хоск растрогала сеть снимком маленькой дочери (фото)

В начале февраля шведская супермодель Эльза Хоск впервые стала мамой. Модель родила дочку от своего любимого Тома Дэйли.

Хоск не скрывает свою дочь от подписчиков и показывает ее снимки у себя на странице в Инстаграме.

19 февраля звездная мамочка опубликовала новый снимок малышки. На ярком фото Тууликки Джоан лежит на пестром одеяле с изображением клубники и сердец в разноцветном боди с длинными рукавами и цветочным принтом.

Снимок девушка сопроводила кучей смайликов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

Судя по фото Тууликки Джоан растет спокойной и любознательной девочкой. Малыша с интересом смотрит на окружающий мир.

Ранее, модель призналась, что рожала дома под присмотром профессиональной акушерки и доулы.